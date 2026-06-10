MERSİN – Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan “Kur’an Kıssalarından İlhamla: Kadim Kıssalardan Renkli Hikâyeler” temalı resim sergisi düzenlenen törenle açıldı. Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’de yer alan kıssalardan esinlenerek hazırladığı eserler, sanat ve manevi değerleri aynı çatı altında buluşturdu.

Serginin açılışına Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahid Sezen , Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akmaz , Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eroğlu ,Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Akduman, Kur’an kıssalarının insanlığa rehberlik eden ilahi mesajlar içerdiğini belirterek, öğrencilerin bu mesajları sanatın diliyle ifade etmelerinin önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Akduman, “İmam Hatip nesli olarak bizler, sadece ilim öğrenmekle değil; bu ilmi hikmetle, ahlakla ve estetikle harmanlayarak topluma sunmakla da mükellefiz. Bu sergi, Kur’an kıssalarının genç zihinlerde nasıl anlam bulduğunu ve sanat yoluyla nasıl ifade edildiğini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Sergide Hz. Yusuf’un sabrı, Hz. İbrahim’in teslimiyeti ve Hz. Nuh’un umudu gibi Kur’an’da yer alan kıssalar öğrencilerin özgün yorumlarıyla tuvale aktarıldı. Katılımcılar eserleri ilgiyle inceleyerek öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayram Akduman, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek serginin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ziyaretçilerden tam not alan “İlhamla” sergisi, Kur’an kıssalarının taşıdığı evrensel mesajları sanatın estetik diliyle buluşturarak katılımcılara anlamlı bir tefekkür yolculuğu sundu.

Yenişehir AİHL'nde Sanat ve Tefekkür Buluştu