Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında düzenlenen Liseler Arası Kısa Video Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Programa İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’nin yanı sıra il ve ilçe millî eğitim yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri, danışman öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende;Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse , MÜSİAD Başkanı M.Sait Kayan , MEÜ Rektör Danışmanı Prof.Dr.İlhan Ege ve MEÜ İlahiyat Fak.Dekanı Abdulvahit Sezen , de yer aldı. Ayrıca Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden yöneticiler ile dereceye giren takımların okul müdürleri, danışman öğretmenleri ve öğrencileri programa iştirak etti.

Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, milletimizin kadim hafızasını, kültürünü ve ruhunu taşıyan Türkçenin zenginliklerine hep birlikte şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dilimizin Zenginlikleri Projesi’nin, gençlerin Türkçeye yönelik farkındalıklarını artırmayı, kelimelerin anlam dünyasını keşfetmelerini ve kültürel mirasımızla daha güçlü bağlar kurmalarını amaçladığını belirten Özdemirci, proje kapsamında düzenlenen kısa video yarışmasının da bu hedeflere önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Öğrencilerin yarışma sayesinde Türkçenin estetik gücünü, ifade zenginliğini ve kültürel derinliğini çağın modern iletişim araçlarıyla buluşturma fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Özdemirci, yarışmaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.