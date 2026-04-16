Bolu'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Borazanlar Mahallesi Bozkurt Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 14 ADS 429 plakalı motosiklet, yan yoldan gelen M.A. yönetimindeki 14 AAR 478 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan kişi hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.