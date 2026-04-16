Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinde bulunan depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında içeride bulunan tüp patlarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde ardiye olarak kullanılan depoda meydana geldi. Depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında depoda bulunan tüp de bomba gibi patladı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale kısa sürede söndürdüler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.