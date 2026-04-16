Siirt'te okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı, gerekli durumlarda takviye ekiplerin de devreye alınacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından aldığı karar doğrultusunda, il genelindeki eğitim kurumlarının çevresinde polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Alınan tedbirler kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler özellikle ilkokul, ortaokul ve lise çevrelerinde görev aldı. Okul önlerinde ve çevresinde şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, araçlar da kontrol edildi. Denetimlerin gerçekleştirildiği noktalardan biri Mehmetçik İlkokulu oldu. Okul çevresinde görev alan ekipler, yaya ve araç trafiğini kontrol ederek güvenlik taraması yaptı. Uygulamalar kapsamında okul önlerinde en az iki polis ekibinin görevlendirildiği, eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli durumlarda takviye ekiplerin de devreye alınacağı bildirildi.