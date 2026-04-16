Diyarbakır'da pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan bir kişi, polis ekiplerinin çalışması ile etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olay Sur ilçesi Dağkapı Meydana geldi. V.G. (38), polisi arayarak ''Elimde silah var, durumum iyi değil, alkollüyüm, sağa sola sıkacağım'' ihbarında bulundu. Elindeki pompalı tüfekle bir süre ilerleyen şahıs Dağkapı Meydanı üzerinde havaya ateş etti. Bir süre ikna edilmeye çalışılan şahıs, polis ekiplerinin üzerine atlaması ile etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.