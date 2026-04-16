Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Sardivan ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında E.Ç.(25), G.C.(29), ve D.D.Y.(27) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 47 gram uyuşturucu madde yapımında kullandığı değerlendirilen aseton, 34,80 gram uyuşturucu madde yapımında kullandığı değerlendirilen tütün, 25,35 gram sentetik cannabinoid maddesi, 13 gram sıvı halde a/m 2201 sentetik cannabinoid hammaddesi, 1,65 gram metamfetamin, 0,25 gram a/m 2201 sentetik cannabinoid hammaddesi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 15 adet kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.