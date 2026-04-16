Kahramanmaraş'ta ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilerine siper olan ve 3 kurşunla hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, 'Gurur duyuyorum. Burayı çok seviyordu, ev yaptıracaktık ama cenazesi geldi' dedi.

Dün öğle saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 3 çocuk annesi öğretmen Ayla Kara'nın (55) yanı sıra 9 kişi daha hayatını kaybetti, 17 kişiyse yaralandı. Soruşturma kapsamında saldırganın babası U.M. tutuklandı.

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aileye sarılıp yalnız bırakmadı.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Gurur duyduğunu söyleyen Kara, 'Gurur duyuyorum, Hiç hesapta kitapta yoktu ama hayalleri vardı. Allah yar ve yardımcısı olsun. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi. Allah'ım şehitlik mertebesine ulaştırsın' dedi.