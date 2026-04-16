Kırşehir'in Mucur ilçesinde kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kazada yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe girişinde dün meydana gelen kazada freni boşaldığı iddia edilen 20 AKP 573 plakalı kamyonet, önce kırmızı ışıkta bekleyen ve plakası öğrenilemeyen bir minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, yanında bulunan 07 CHY 870 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde freni patlayan kamyonetin minibüse çarptıktan sonra otomobilin üzerine devrildiği ve otomobilden çıkan 2 kişinin büyük panik yaşadığı görüldü.