Kırklareli'nde orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerin değerlendirildiği 'Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı' gerçekleştirildi.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Vali Uğur Turan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Garnizon Komutanı Tuğg. Erdal Köse, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda, il genelinde orman yangınlarına karşı alınan önlemler, kurumlar arası koordinasyon ve müdahale kapasitesi kapsamlı şekilde ele alındı. 'Yeşil Vatan' olarak nitelendirilen ormanların korunmasının önemine dikkat çekilirken, erken uyarı sistemleri, riskli bölgelerde alınacak ilave tedbirler ile personel ve ekipman kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca hasat sezonu öncesinde anız yangınlarının önlenmesine yönelik denetimlerin sıklaştırılması, üreticilerin bilgilendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları da gündeme geldi.

Vali Uğur Turan, orman yangınlarıyla mücadelenin sadece kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, özellikle yaz aylarında vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Turan, sahada görev yapan ekipler arasındaki koordinasyonun en üst seviyede tutulmasının önemine işaret etti.

Toplantı, orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden şehitlerin rahmet ve minnetle anılmasıyla sona erdi.