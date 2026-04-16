Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde sattığı belirlenen B.S., N.B., Ö.. ve K.T. isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğerleri mahkemece tutuklandı.