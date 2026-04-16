Bursa'da sosyal medya üzerinden okullara yönelik saldırı planladığına dair paylaşımlar yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındı. Paylaşımların ardından harekete geçen ekipler, adreste yaptığı aramada 2 adet kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 24 mermi, 3 havalı tabanca ile 21 adet oyuncak tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir sosyal medya platformunda Bursa'da bir okulun ismini vererek saldırı planladığını yazan kullanıcı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde söz konusu hesabın Ü.O. (16) isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Şüpheli, ekipler tarafından ikametinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından bir paylaşımın altına 'sıra bende' şeklinde yorum yapan bir başka kişinin de Bursa'da yaşadığı tespit edildi. Kimliği belirlenen Y.İ. (19), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 24 mermi, 3 havalı tabanca ile 21 adet oyuncak tabanca ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.İ.'nin ilk ifadesinde paylaşımları 'şaka ve mizah' amacıyla yaptığını söylediği, olayın bu kadar ciddiye alınacağını öngöremediğini dile getirdiği öğrenildi. Ele geçirilen silahları ise 'merak ve ilgi' nedeniyle bulundurduğunu beyan ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyet yetkilileri sosyal medya üzerinden yapılan bu tür paylaşımların ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.