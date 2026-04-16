Bolu'da D-100 kara yolunda yolun karşısına geçtiği sırada cipin çarpması sonucu ağır yaralanan 87 yaşındaki İsmail İlter, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 kara yolu Borazanlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Abdullah G. yönetimindeki 14 AG 620 plakalı cip, yolun karşıya geçmek isteyen 87 yaşındaki İsmail İlter'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmail İlter, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.