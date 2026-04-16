Kahramanmaraş'ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 4 arkadaş, yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kerem Erdem Güngör, Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik ve Zeynep Kılıç'ın cenazeleri, Abdülhamit Han Camii'ndeki cenaze töreni sonrası Şeyh Adil Mezarlığı'na getirildi. Burada aynı sınıftan olan öğrenciler yan yana toprağa verildi. Cenazelerin defni sırasında çocukların aileleri ayakta durmakta güçlük çekti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından öğrenciler son yolculuğuna uğurlandı.