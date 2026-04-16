Taşköprü Belediyesi tarafından yapay zeka teknolojisiyle hazırlatılan '7 Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü' adlı kısa film, Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle buluşturuldu.

Taşköprü Belediyesi tarafından hazırlatılan ve ilçenin tarihi dokusunu modern anlatım teknikleriyle izleyiciye sunan kısa film, Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından ilgiyle izlendi. Gösterim programında, Taşköprü'nün köklü geçmişi ile günümüz teknolojisinin bir araya getirilerek gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Lütfi Gültekin, ilçenin tarihini yeni nesil anlatım yöntemleriyle gençlere ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek, bu tür kültürel çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Programa, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Gülsoy, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Tuğcu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.