Kastamonu'da düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 'Sektörümüzün turizmle çok yakından bir ilişkisi var. 150'ye yakın ülkede, 1 milyara yakın insana düzenli olarak Türk dizilerini gösteriyoruz, satıyoruz. Dünyada 1 milyara yakın insan Türk dizilerini düzenli olarak seyrediyorlar. Dizilerin etkisi vardır. Ben yan etkisinin turizm olduğunu düşünüyorum' dedi.

Kastamonu'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında turizm sektörünün paydaşlarını, protokol üyelerini ve öğrencileri bir araya getiren kapsamlı bir panel düzenlendi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Destinasyon Geliştirme Birim Başkanı Serkan Doğru'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Turizm Zirvesi' paneline Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile çok sayıda davetli katıldı.

'İstiklal Yolu Ankara Polatlı'ya kadar uzanacak'

Panelin açılışında konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İstiklal Yolu'nun sadece bir doğa sporu rotası olarak kalmaması gerektiğini vurgulayarak, '2008 yılından bu yana büyük çabalarla bir noktaya getirilen İstiklal Yolu, son yıllarda bir outdoor spor alanı haline geldi. Çankırı Valiliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki yıldan itibaren bu etkinliği Çankırı ile ortak yapacağız. İnebolu'da gemiyi karşılayıp, bayrağı Ilgaz sınırında Çankırı'ya devredeceğiz. Hedefimiz bu yolu Ankara Polatlı'ya kadar kesintisiz bir rota haline getirmek ve bu farkındalığı sürekli kılmaktır' dedi.

'Tarih ve kültür turizmin temeli olmalı'

Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ise, Kastamonu'nun tarihi derinliğine dikkat çekerek, turizmin bu köklü geçmiş üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirterek, 'Bu coğrafyada Paflagonyalılardan başlayarak Hititler, Frigler ve Perslere kadar uzanan muazzam bir tarih var. Milli Mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal'in kararıyla cephanenin İnebolu üzerinden Anadolu'ya taşınması, Kastamonu'nun bu vatanın meşakkatini yüreğinde nasıl hissettiğinin kanıtıdır. Bütün sektörlerin arka planında bu tarih panosu yer almalıdır' diye konuştu.

'Dizilerin en önemli yan etkisi turizmdir'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de sinemanın tanıtımdaki gücüne değinerek, 'Gezen Sinema'nın asıl amacı olarak şehirlerin merkezi değil, ilçelere daha çok zaman ayırıyoruz. Sinema gittiği yeri şenliğe çevirir. İnşallah bizim tırımız da Kastamonu merkezde Turizm Haftasını bir şenliğe çevirmeye vesile olur. Türkiye'nin çok önemli mekanlarını, Türkiye'nin değerlerini gastronomisini tanıtmak için dizileri kullanmaya başladık. Mini diziler çekiyoruz. Bizim sektörümüzün turizmle çok yakından bir ilişkisi var. Biz 150'ye yakın ülkede, bir milyara yakın insana düzenli olarak Türk dizilerini gösteriyoruz, satıyoruz. Dünyada 1 milyara yakın insan Türk dizilerini düzenli olarak seyrediyorlar. Dizilerin etkisi vardır. Ben yan etkisinin turizm olduğunu düşünüyorum. Sanatın temeli sipariştir. Sipariş olmadan sonuca ulaşamayız. Portakal üreticileri portakal suyunun kahvaltıda içilmesini Hollywood'a sipariş ettiler. Diz çöküp tektaşla evlenme teklifini Hollywood'a sipariş ettiler. Bugün bizim geleneğimize dönüşün çok önemli detaylar var. Turizm ya da kültürel değerlerin sinema yoluyla aktarılması için bizim çalışmamız gereken şey sipariştir. Sipariş kelimesi üzerinde biraz zaman ve emek harcamamız gerekiyor' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından paneldeGençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Burak Mumcu tarafından 'Türkiye'nin spor turizmi potansiyeli', Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Fatih Seyran tarafından 'sağlık turizmi', iş insanı Elif Boyner tarafından 'Halka projesi: Kırsal turizm' ve Miray Cruises Yöneticisi Hakan Yılmazer tarafından 'Karadeniz'de kruvaziyer turizmi' konularında sunumlar gerçekleştirildi

Program, protokol üyeleri tarafından konuşmacılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.