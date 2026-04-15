Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Belediye tarafından hayata geçirilen projeyle inşa edilen Atlı Turizm Merkezi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Taşköprü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Atlı Turizm Merkezi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Taşköprü'de sosyal yaşamı canlandıracak ve ilçeye yeni bir cazibe noktası kazandıracak projelerden biri olan Atlı Turizm Merkezi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Taşköprü Belediyesi Konukevi yanında bulunan alanda yapımına başlanan proje, tamamlandığında hem ilçe halkına hem de dışarıdan gelen misafirlere hitap edecek modern bir yaşam alanı olacak.

Taşköprü Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan merkezde; restoran alanı, çocuk oyun alanları, at binme sahaları ve vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği sosyal donatılar yer alacak.

'Taşköprü'nün geleceğine yatırım yapıyoruz'

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçede projelerin bir bir hayata geçirildiğini belirterek, çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, 'Taşköprü'müzde projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Geleceğe yatırım anlayışıyla ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayacak, sosyal yaşamına değer katacak eserleri kazandırmaya devam ediyoruz. Atlı Turizm Merkezimiz de bu anlamda önemli projelerimizden biri. Restoranı, çocuk oyun alanları, at binme sahaları ve sosyal yaşam alanlarıyla birlikte hem ilçemize gelen misafirlerimizin hem de hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebileceği modern bir alan inşa ediyoruz. Ekiplerimiz sahada aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürüyor' ifadelerini kullandı.