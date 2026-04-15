Kastamonu'da gerçekleştirilen seminerde alkol ve uyuşturucu bağımlılığında korunma, bağımlılıktan kurtulma başta olmak üzere çok sayıda konu ele alındı.

Kastamonu'da toplum sağlığını tehdit eden alkol ve uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Alkol ve Uyuşturucu ile Mücadele Semineri' düzenlendi. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Üniversitesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile YEŞİLAY Kastamonu Şubesinin destekleriyle 'Alkol ve Uyuşturucu ile Mücadele Semineri' gerçekleştirildi.

Seminerin açılışında konuşan Kastamonu Platformu Genel Başkanı Nurcan Acaroğlu Göktaş, 'Bugün burada ele alacağımız alkol ve bağımlılıkla mücadele konusu ise tam da bu sorumluluk anlayışının bir gereğidir. Çünkü bağımlılık sadece birey değil, aileyi, toplumu ve geleceğimizi tehdit eden çok görüntülü bir sorumluluk. Bu mücadele yalnızca bir kurumun değil, devletimizin tüm birimleri, özellikle emniyet teşkilatımızın kararlı çalışmaları ile yürütülen, aynı zamanda eğitim kurumlarının, sağlık kuruluşlarının ve sivil toplumunun birlikte omuz vermesi gereken hayati bir süreçtir. Sivil toplumlar olarak bizim gücümüz tedaviye yetmez, bizim gücümüz sosyal rehabilitasyona yetmez, mücadeleye yetmez. Bunlar bizi aşan konular, bizler ancak farkındalık çalışmaları yapabiliriz. Eğitim programları, danışmanlık, gönüllülük ve toplumsal destek faaliyetleri yürütebiliriz. Bugün de burada değerli katılımcılarımızı bağımlılık konusunda sizleri bilgilendirmesi için davet ettik. Bir deniz yıldızına bile bir faydamız olursa ne mutlu bize' dedi.

'Güvenlik güçlerimiz uyuşturucu ile mücadelede canla başla çalışıyorlar'

Daha sonra konuşan Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ise, 'Jandarma Komutanlığımız, Emniyet Müdürlüğümüz, Türkiye'de ve Kastamonu'da uyuşturucu tacirleri ile mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev mücadelelerine devam ediyorlar. Allah razı olsun. Hakikaten çok büyük özveriyle yapmış oldukları operasyonlar hem istatistik anlamda hem de sahada kendisini gösteriyor. Fakat uluslararası şebekelerin iş birliği yaptığı, menfaatin çok fazla olduğu, rantın çok fazla olduğu ve dünyanın hiçbir döneminde bu kadar yaygın ve bu kadar çeşitliliği olmayan bir belayla karşı karşıyayız. Onun için burada emniyetimizin, jandarmamızın faaliyetlerini, operasyonlarını az görmek hiçbirimizin aklından geçmez. Bu konuda silah arkadaşlarının, kahraman evlatları şehit vermiş emniyet teşkilatımızın hakkında böyle bir kusuru ziyanda bulunmak hiçbir vatanseverin saf edeceği söz değil. Kastamonu son 70-80 yılda bir bölücü teröre, iki evladını narkotik teröre şehit verdi' diye konuştu.

Gençleri uyuşturucu bataklığından kurtaran çok sayıda kurum ve kuruluşların olduğunu söyleyen Başesgioğlu, 'Evlatlarını kaptırmış anne, babalarımız da yalnız değil. Sakın dört duvar arasına saklanmayın. Gerçeği komşumuzla, öğretmenimizle, emniyetle, jandarmayla paylaşın. Platformumuzun bu toplantıdaki amacı da bir farkındalık oluşturmaktır. Sevgili gençler, bu uyuşturucuyla mücadelenin ana öznesi sizsiniz. Uyuşturucu tacirlerinin meyvesi sizsiniz. Sizi korumak, sizi bu çirkinlikten alıkoymak anne babanızla beraber komşularınızın, öğretmenlerinizin, muhtarlarınızın hepimizin görevi. Sizler bu şehrin manevi kimliğine emanetsiniz. Hiçbirinizin kılına zarar gelmesini istemeyiz. Ama lütfen siz de bu hayallerinizi çalan, Allah korusun hayatlarınızı sonlandıran bu mücadeleye karşı dimdik durun. Geçici heveslere kapılıp bu tuzaklara düşmeyin. Her türlü bağımlılığa karşı durmak zorundasınız. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki eğer ayaklarımız yere sağlam basmazsa, teknoloji bağımlılığı bile sizi hiç istemediğiniz felaketlere sürükleyebilir. Ailevi, toplumsal değerlere ve milletimizin özünden gelen değerlere bağlı kalarak, bilim ve ışığı ile güçlenerek, özgür, güçlü ve başarılı bireyler olmak zorundasınız' diye konuştu.

'Devletin kurumları her zaman yanınızda'

Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da bağımlılıkla mücadelenin tüm herkesin meselesi olduğunu söyleyerek, herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti. Gelecek nesilleri korumak adına çalışmaların yapıldığını ve herkesin bu konunda duyarlı olması gerektiğini dile getiren Kubalı, bağımlı vatandaşların kurtulması için yanlarında olduğunu kaydetti.

Daha sonra seminerde Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Kılıçtepe, bağımlılıkla mücadelede sahadaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Kılıçtepe, bağımlılıkla mücadelenin toplumsal boyutu, gençlerin korunması, ailelerin rolü ve kurumlar arası iş birliğinin önemi ele aldı. YEŞİLAY Danışmanlık Merkezi yetkilisi Gizay Özen tarafından da bağımlılıkla mücadele kapsamında sunulan psikososyal destek hizmetleri ile başvuru süreçlerine ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

Seminerin sonunda katılımcılara plaketleri takdim edildi.

Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonunda gerçekleştirilen seminerde Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, STK ve siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.