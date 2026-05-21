Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Liseli Şefler Yarışıyor' yarışmasında öğrenciler, yaptıkları yemekle birinci gelebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri kapsamında, Türk mutfağının sağlıklı ve geleneksel yönlerini vurgulamak amacıyla düzenlenen 'Liseli Şefler Yarışıyor Yemek Yarışması', Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kastamonu genelindeki 3 ilçeden 9 lisenin katıldığı organizasyonda toplam 36 öğrenci; çorba, ana yemek ve tatlı kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Etkinlik, Anadolu Yemekleri Fotoğraf Sergisi ile başladı. Serginin açılış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Çağdaş Aydın, Türk mutfağı temalı bir fotoğraf yarışması düzenlediklerini, bu yarışmanın üç farklı kategoride gerçekleştirildiğini ve bunlardan birinin öğrencilere yönelik olduğunu belirtti. Doç. Dr. Aydın, ayrıca fotoğraf yarışmasına ait serginin fakültede ziyaret edilebileceğini ifade ederek, ilgilileri davet etti.

Serginin ardından yapılan açılış programında konuşan Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serkan Çalışkan ise, 'Her yıl düzenlemiş olduğumuz liseli şefler yarışmasını yine Türk Mutfağı Haftası kapsamında bu yılda düzenledik. Bu yıl yarışmamıza 3 farklı ilçeden, Taşköprü, Tosya ve Merkez ilçe olmak üzere 9 farklı lisemiz katıldı. Her liseden 4'er kişiden oluşan öğrencilerimiz çorba, ana yemek ve tatlı kategorilerinde yarıştılar. Öğrencilerimize bu değerlendirmeleri sonucunda da ödülleri takdim edildi. Her bir kategoride birinci, ikinci, üçüncülük ödülleri verildi. Her yıl düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında 'Sofrada Miras' temasıyla haftamızı kutluyoruz. Öğrencilerimizin yemek yapmalarını, mutfağı tanımalarını, Türk mutfağına olan ilgi ve alakanın artmasını devam etmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Geçmiş yıllarda burada bizim yapmış olduğumuz yarışmaya katılan öğrencilerden gastronomi mutfak sanatları bölümümüzü tercih eden öğrencilerimiz var. Örneğin geçen sene Mustafa Kaya Anadolu Lisesi adına yarışmaya katılan öğrencilerimiz burada gastronomi mutfak sanatları bölümünde öğrenim görüyorlar. Bu durum yarışmanın da aslında amacına ulaştığının bir göstergesidir. Türk mutfak kültürünü yaşatma adına bu etkinliği yapmış olmaktan biz oldukça mutluluk duyuyoruz. Yarışma kapsamında öğrencilerimiz saat 9.30'da alana alındı. Yarışmamız saat 10'da başladı. İki saatlik süren yarışmamız saat 12.00 itibariyle sonlandı. Sonlanmanın akabinde ise jüri değerlendirmesi başladı. Beş kişiden oluşan jürimizin içerisinde yiyecek-içecek hizmetleri öğretmeni, bir otelimizin baş aşçısı, fakültemizden bir araştırma görevlisi iye sosyal medyada yemek üzerine oldukça yüksek takipçiye sahip sosyal medya fenomenleri bulunuyor. Onlar, öğrencilerimizin yapmış oldukları yemekleri değerlendirdiler. Bu değerlendirmeleri yaparken oldukça yapıcı konuşmalar gerçekleşti. Bu yapıcı konuşmalarda öğrencilerin Türk mutfağına olan ilgisini, alakasını arttıracak diyaloglar gerçekleşti. Bu yarışmayı biz, ilk olarak 2023 yılında yapmaya başladık. 2023 yılında oldukça geniş katılımlı, 36 okulun katılımı ile yapılan bir yarışmaydı. Yaklaşık 8 gün sürdü. 2024 yılında bu yarışmayı tekrarlamadık. Çok güzel bir yarışma olmuştu 2023'te ve 2024'te de neden tekrarlanmadığına ilişkin, özellikle lise öğrencilerimizden istekler geldi. 2024 yılında tekrar başladık ancak bu kez haftada 8 gün değil de 1 gün olarak yapıldı. Sadece tek bir gün yapıldı. Yine biz bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz bu yarışmanın' dedi.

Doç. Dr. Çalışkan, etkinliğin uzun süren hazırlıkların ardından hayata geçirildiğini belirterek yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Sevim ise, Türk mutfağının dünya mutfakları arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Mutfağın yalnızca bir beslenme aracı değil; aynı zamanda tarih, coğrafya, kültür, inanç ve gelenekleri yansıtan bir hafıza olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sevim, Türk mutfağının Orta Asya'dan günümüze uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek tüm öğrencilere başarılar diledi. Kastamonu Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Güntürk, 'Yemeğimizde çökertme kebabı, Süleymaniye çorbası, dondurmalı irmik helvası yaptık. Buraya kazanmak için geldik, kazanıp da gideceğiz inşallah. İddialıyız. İki saat içinde yarıştık. Gerçekten çok zorluydu, çekişmeli geçti. Malzeme konusunda sıkıntımız yoktu aslında ama ortam çok geriyor bazen insanı. Eğlenceliydi gerçekten. Adrenalin gerçekten çok yüksekti ama çok eğlendik. Hep beraber vakit geçirdik, hem yarıştık hem yemek yaptık' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, çorba kategorisinde Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi 'Son Tabak' takımı Kara Çorba ile üçüncü, Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Master PAMTAL' takımı Köfteli Şehriye Çorbası ile ikinci, Kastamonu Göl Anadolu Lisesi ise Karalahana Pancar Çorbası ile birinci oldu.

Ana yemek kategorisinde, Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 'Ehl-i Lezzet' takımı bostan kebabı, pilav ve sumaklı salata ile üçüncülük elde etti. Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 'Lezzet-i Hümayun' takımı çökertme kebabı ile ikinci sırada yer alırken, Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mutancana yemeğiyle birincilik ödülünü kazandı.

Tatlı kategorisinde ise Aytaç Eruz Anadolu Lisesi 'Anadolu Ateşi' takımı damla sakızlı muhallebi ile üçüncü oldu. Mustafa Kaya Anadolu Lisesi 'Kastramoni' takımı Üryani soslu siyez kıtırlı muhallebi ile ikinciliği elde ederken, 10 Aralık Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi keşkül ile birincilik ödülünün sahibi oldu.