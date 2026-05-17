Kastamonu'nun Araç ilçesinde görselliğiyle kendisine hayran bırakan yaylada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Festivalinde öğrenciler, 'ay yıldız' koreografisi oluşturarak, gönüllerince eğlendi.

Doğa turizminin merkezlerinden olan Kastamonu, yaylalarıyla da son dönemde ön plana çıkmaya başladı. Kastamonu'nun Araç ilçesinde 48 kilometrelik rota üzerinde bulunan 33 yayla, ilkbahar mevsiminde çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırlıyor.

Bu çerçevede Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu, muhteşem bir organizasyona imza atarak Araç Yaylaları Gençlik Festivali'ni 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuyla birleştirdi. Kastamonu Üniversitesi Eko Turizm ve Çevre Topluluğu'nun da aktif katılımıyla ilki başarıyla gerçekleştirilen ve gelenekselleşmesi hedeflenen festivalde gençler, bağımsızlık meşalesini dağlara taşıyarak doğanın kalbinde çevre bilinciyle örülü unutulmaz bir bayram kutlaması gerçekleştirdi.

Adeta şölene dönüşen Gençlik Festivali'nde, doğa sevgisi, çevre bilinci ve bayram coşkusu birleştirilerek, yüzlerce genç yaylalarda buluştu.

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Meslek Yüksekokulu, Araç Kaymakamlığı, Araç Belediyesi, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Araç Orman İşletme Müdürlüğü'nün destekleriyle ilçedeki Fındıklı ve Gölcük Yaylaları'nda 'Araç Yaylaları Gençlik Festivali' programı düzenlendi. Etkinliğe Araç Rafet Meslek Yüksekokulu, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü, Kastamonu Üniversitesi Eko Turizm ve Çevre Topluluğu ile Toplumsal Gönüllülük Topluluğu, Türkiye'm Coğrafya Topluluğu, Doğa Spor ve Bağımlılıkla Mücadele Topluluğu öğrencileri de katıldı.

Gençler, festivalde futbol, oryantiring (yön bulma), badminton, çuval yarışı, halat çekme, tahta bacak, kütüğe çivi çakma ve voleybol müsabakalarıyla bayram kupası için kıyasıya yarıştı. Karaoke, DJ performansı, canlı müzik ve halk oyunları gösterileriyle gençler gönüllerince eğlendi. Gün boyunca çeşitli etkinliklerin ve yarışmaların düzenlendiği festivalde, karanlığın çökmesiyle birlikte yerini büyüleyici bir manzaraya bıraktı. 19 Mayıs ruhunu simgeleyen ve tüm katılımcıların tek bir yürek olduğu Meşaleli Gençlik Yürüyüşü, Araç Yaylalarının karanlığını adeta aydınlığa dönüştürdü. Yayla silüetinde meşalelerle yürüyen gençlerin oluşturduğu koreografiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Etkinlik sonunda çevre topluluğu öğrencileri öncülüğünde alanda temizlik yapılarak, doğaya tek bir atık bile bırakılmadı.

Tamamen ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilen festivalin sorumlularından Doç. Dr. Evren Atış, 19 Mayıs ruhunu saha odaklı eğitim modeliyle birleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin Kastamonu'nun ve Araç ilçesinin eko-turizm potansiyelini ulusal düzeyde tanıtmak için en güçlü basamak olduğunu ifade etti.

Düzenlenen programda konuşan Araç Kaymakamı Ali Emre Tekin, Araç yaylalarının eşsiz güzelliğinde gençlik festivali düzenlediklerini belirterek, 'Daha öncesinde 29 Ekim etkinlikleri kapsamında o hafta yine burada bu tür bir etkinlik yapmıştık. Sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sizler geleceğimizin umudu, bizlerin en büyük gücüsünüz. Sizlere sağlanan her türlü katkının, sizlerle geçirilen her vaktin, her dakikanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu festivalde de doğamızın güzellikleri, hem kültürümün hem de sizlerin dinamizmini buluşturduğu için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve ilçemize de katkı sunacaktır. Organizasyonda emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Araç Rafet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Miraç Aydın da, Gençlik Festivali'nin ilkini gerçekleştirdiklerini ve geleneksel hale getireceklerini ifade ederek, 'İlk defa bu yıl yaylalarda gençlik festivali planlaması yaptık. Öncelikli amacımız 16 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına ithafen bir etkinlik yapma ihtiyacı hissettik. Bağımsızlık ateşinin yandığı gün ile Atatürk'ün gençlere emanet ettiği yurdumuzu, bu vatanı yurt yapmak amacıyla gençlerimize yönelik bizde bir etkinlik yapmayı planladık. Bugünde inşallah bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonrada geleneksel hale getirip devam ettireceğiz. Bizlere destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araç Yaylaları Gençlik Festivali Koordinatörü Hikmet Haberal ise, 'Bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü anmak ve Spor Bayramını kutlamak için bu festivali yapmış bulunuyoruz. Bu vesileyle birlikte gençlerimizi, öğrenci kardeşlerimizi yaylalarımızla buluşturduk. Bu yaylalarda bu yıl 5'incisi düzenlenen Kış Festivali gerçekleştirildi. Bizlerde sadece kışın değil, bu yaylaları dört mevsim ziyaret edilebilir, turizm yapılabilir hale getirebilmek için çalışmalarımız sürüyor. Festivalimizi 19 Mayıs ile birleştirdik. Yaylaların doğal güzelliklerini, kültürel varlıklarını tanıtmak için bu etkinlikleri yapıyoruz. Amacımız bölgenin doğal dengesini bozmadan bu güzellikleri gelecek nesillere bırakmak, bölgeyi sürdürebilir turizm anlayışıyla koruyup, kollayıp, gelecek nesillere bırakmak için bu festivali düzenledik. Destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Araç Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencisi Gülcan Taşçıoğlu da, 'Burada 19 Mayıs Gençlik Festivalini kutluyoruz. Oyunlarımız oluyor, halat yarışmasına katıldım. Şu anda canlı müzik var. Bu tür etkinlikler çok güzel. Çok mutluyum, huzurluyum, zaten ormancılık bölümü öğrencisi olduğum için doğa bize her zaman iyi geliyor. Bu etkinliklerinde doğada yapılması, öğrenciye motivasyon açısından çok etkili oluyor. Ben, her zaman buna benzer kutlamaların devam etmesini temenni ediyorum. Çünkü doğada yapılan her etkinliğin öğrencilerimiz açısından çok güzel olduğuna inanıyorum. Bizim için bugün çok güzel bir gündü' dedi.

Konuşmaların ardından Eko Turizm ve Çevre Topluluğu üyeleri tarafından katılımcılara sürdürülebilir turizm ve çevre koruma farkındalığına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Ardından Kaymakam Tekin, beraberindekilerle Araç'ın doğal güzelliklerini anlatan fotoğraf sergisini gezerek, Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'dan bilgi aldı. Etkinlikte ayrıca Soğucaova Yaylası'ndaki 1700 rakımlı Katbaşı zirvesine yamaç paraşütü ve cam seyir terası yapılması planı da gündeme getirildi.

Etkinlikte Kaymakam Tekin, Araç Meslek Yüksekokulu Müdürü Aydın ile diğer katılımcılar, gençlerle birlikte yarışmalara katılarak, çeşitli oyunlar oynadı.

Programa Araç Kaymakamı Ali Emre Tekin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürü Yalçın Uyanık, Araç Orman İşletme Müdürü Beytullah Çiftci, Araç Rafet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Miraç Aydın, Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Esat Çelik ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.