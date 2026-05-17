Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı 1. Olağan Birlik Meclisi Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. İki gün süren toplantılarda tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projeler değerlendirilirken, yeni dönem birlik yönetimi de belirlendi.
Gerçekleştirilen seçimler sonucunda Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tarihi Kentler Birliği Katip Üyeliği yedek üyeliğine seçildi. Başkan Volkan Kavaklıgil, Kastamonu bölgesinden birlik yönetiminde yer alan tek isim oldu.
