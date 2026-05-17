19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Tosya Belediyesi, 19 Mayıs Salı günü otobüs seferlerinde gün boyunca ulaşımın ücretsiz verileceğini açıkladı. Tosya Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Tosya Belediyesi olarak otobüs seferlerimiz gün boyunca ücretsiz hizmet verecektir. Bayramın coşkusunu hep birlikte yaşamak, etkinlik alanlarına daha kolay ulaşım sağlamak ve hemşehrilerimizin bu anlamlı güne rahatça katılım göstermesi amacıyla toplu taşıma araçlarımız ücretsiz olarak hizmet sunacaktır. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, nice bayramları birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı diliyoruz' denildi.