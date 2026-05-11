Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda M.C., G.C. ve E.K. gözaltına alındı. Operasyonda ise 140,34 gram bonzai, 18 adet sentetik ecza hapı, 0,44 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden M.C. ve G.C. tutuklanırken, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.