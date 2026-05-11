Kastamonu'da polis ekiplerince bir araçta kapı içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait evde ve araç içerisinde yapılan aramalarda 140,34 gram bonzai maddesi, 18 adet sentetik ecza hapı, 0,44 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Arama yapılan aracın kapısının içerisine zulalanan uyuşturucu madde ise ekiplerin dikkatinden kaçmadı.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.