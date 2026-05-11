Samsun'da ortaokul öğrencilerince geliştirilen yapay zekâ destekli akıllı geri dönüşüm sistemi, atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasını sağlayarak çevre bilincine katkı sunmayı hedefliyor. Sensörler ve algoritmalarla çalışan sistem, farklı atık türlerini analiz ederek uygun bölmelere yönlendirebiliyor.

İlkadım ilçesindeki Baruthane Ortaokulu'nda bilim şenliği düzenlendi. Şenlikte öğrenciler projelerini sergileme fırsatı buldu. Okulun öğrencileri Muhammet Miraç Kurt, Ömer Akif Yolcu tarafından hazırlanan projede; atıkların renk, ışık geçirgenliği ve yansıma gibi fiziksel özellikleri sensörler aracılığıyla ölçülüyor. Elde edilen veriler, önceden belirlenen 'atık kimlik kuralları' çerçevesinde değerlendirilerek atığın türü belirleniyor. Ardından servo motor mekanizması devreye girerek atığı ilgili bölmeye yönlendiriyor. Arduino tabanlı olarak geliştirilen prototipte, yapay zekâ mantığı ile fiziksel veri analizi bir araya getirildi. Projenin amacı ise geri dönüşüm hatalarını azaltmak ve öğrencilerin teknolojiyi günlük yaşam problemlerinin çözümünde kullanabilmesini sağlamak olarak açıklandı. Yapılan testlerde sistemin yüksek doğruluk oranıyla çalıştığı gözlemlenirken, bazı benzer atık türlerinde karışıklık yaşanabildiği belirtildi. Öğrenciler, sistemin daha fazla veri ile geliştirilmesi halinde doğruluk oranının artırılabileceğini ifade etti. Projeyle birlikte öğrencilerin; algoritma mantığı, sensör teknolojileri ve yapay zekâ uygulamaları konusunda farkındalık kazandığı belirtilirken, teknolojinin yalnızca tüketim değil çevresel sorunlara çözüm üretme amacıyla da kullanılabileceği vurgulandı.

Öğrenci Ömer Akif Yolcu, 'Yerlere atılan çöpleri engellemek için ya da geri dönüşüm çöp karışıklığı olmasın diye böyle bir robot yaptık. Akıllı çöp ayrıştıyor. Normalde geri dönüşüm kutusuna çöp rasgele atılıyor. Bizim projemizde hangi maddede çöp olduğu algılanarak o kutuya düşecek' dedi.

Trafiğe hareketli bariyer ile çözüm

Okulun öğrencileri Elif Eylül Koloğlu ve Eren Ulusoy tarafında hazırlanan projede ise Samsun'daki trafik yoğunluğuna çözüm üretmek amacıyla geliştirilen 'Hareketli Bariyer Sistemi' projesi, mevcut yolları daha verimli kullanmayı hedefliyor. Sistem sayesinde trafiğin yoğun olduğu yöne ek şerit verilerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.

Öğrenci Elif Eylül Koloğlu, 'Projemizin adı hareketli bariyer sistemidir. Samsun'daki trafik sorununa çözüm bulabilir miyiz diye bu projeyi geliştirdik. Yol genişletme çalışmalarının hem zaman kaybı, hem daha maliyetli olması nedeniyle mevcut yolu hareketli bariyer kullanarak daha kullanışlı hale getirdik' diye konuştu.

Eren Ulusoy da, 'Hareketli bariyer sistemini kullanarak hangi yöne daha yoğunsa o yola bir şerit ekleyerek hem zamandan hem de maliyeti azaltmış oluyoruz' şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Erkan Teker ise şunları söyledi:

'Baruthane Ortaokulu olarak TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın 4'üncüsünü düzenliyoruz. Bilim fuarımızda 18 proje sergileniyor. Buradaki amacımız, öğrencilerimizin üretmelerini, keşfetmelerini ve merak duygularını geliştirmektir. 18 projemize 15 öğretmen danışmanlık yaptı. Projelerde 38 öğrencimiz görev aldı. Yazılım, sosyal bilimler ve teknoloji alanlarında projelerimiz bulunuyor. Çocuklarımızın ortaya attığı fikirleri öğretmenlerimiz destekledi ve ortaya bu güzel tablo çıktı.'