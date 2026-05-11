Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi'nde, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik düzenlenen etkinlikte öğrencilere sektör deneyimi aktarıldı.

İki gün sürecek etkinlik kapsamında 2 farklı firmanın araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları tanıtılırken, teorik eğitimlerin ardından öğrencilere yönelik uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlikte mühendislik öğrencilerine, sektör temsilcileriyle doğrudan etkileşim kurma ve mesleki deneyim kazanma fırsatı sunuldu.

Dr. Öğr. Üyesi Selim Aras moderatörlüğünde düzenlenen programın açılış konuşmasında öğrencilere hitap eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti. Kurnaz, üniversitelerde sanayi iş birliklerinin artırılmasıyla projelerin, patentlerin ve akademik yayınların gelişebileceğini belirterek, öğrencilerin kendilerini sürekli geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Okul sonrası sektör temposunun yoğun olacağını kaydeden Kurnaz, öğrencilerin üniversite yıllarını iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Elektronik temsilcilerinden Semih Atakuru da üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması sürecinde yaşadığı kararsızlıklara değinerek, özellikle gömülü sistemler alanında öğrencilerin sektörde iş bulma konusunda çeşitli zorluklar yaşadığını belirtti. Bu nedenle üniversitelerde eğitimler ve uygulamalı atölyeler düzenlediklerini ifade eden Atakuru, Özdisan'ın 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ve geçen yıl dünyanın en iyi 32'nci elektronik komponent distribütörü seçildiğini söyledi.

Etkinlik, elektronik temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumlarla devam etti. Etkinlik kapsamında atölye çalışmalarında öğrencilere mesleki deneyimler aktarılırken, Ar-Ge süreçleri ve sektörün güncel ihtiyaçları hakkında bilgiler verildi, soru-cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu, Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) Başkan Vekili Doç. Dr. Fatih Çalışkan, OMÜ-TTO Koordinatörü Doç. Dr. Gediz Uğuz, firma temsilcileri ile öğrenciler de katıldı.