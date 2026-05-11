Samsun'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler, yıl boyunca edindikleri yetenekleri sergileyerek toplumsal hayatta daha görünür ve etkin bireyler olduklarını gösterdiler.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel bireylerin toplumsal hayatta daha görünür ve etkin bireyler olmalarına dikkat çekmek amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da etkinlik düzenlendi. Etkinlikte sahne alan özel çocuklar, edindikleri tüm becerileri sergileyip yeteneklerini sahnelediler.

Özel bireylerin toplumda daha çok fark edilmesi ve yer alması için bu tip organizasyonlara devam edeceklerini ifade eden Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik, '10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde özel bireylerin neler başarabildiğine dair bir program düzenledik. Samsun il genelinde yakın zamanda açtığımız 13 özel eğitim okulumuz var. Samsun genelinde 53 özel eğitim okulunda bin 780 özel eğitim öğrencisine eğitim veriyoruz. Engellileri sadece 1 hafta anmak doğru değil. Engellilerimizi her zaman fark etmek ve onlara destek olmak zorundayız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özel eğitim öğretmenlerimizle birlikte özel çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Bu nedenle onların neler başardığını bu tür etkinliklerle gösteriyoruz. Programımız, İlkadım Muhsin Yazıcıoğlu Özel Eğitim ve Meslek Okulumuz öncülüğünde gerçekleştirildi. Okulumuz, özel eğitimin yanı sıra çocuklarımıza meslek eğitimi de veriyor. Çocuklarımız bu okullarımızda hayata hazırlanıyor. Bir yandan istihdam da önemli. Özel çocukların da iş yerlerinde istihdam edilmesi talebini yineliyoruz. Çocuklarımız okullarımızda buna yönelik eğitimlerini alıyorlar. Etkinliklerimiz hafta boyunca il ve ilçelerimizdeki diğer özel eğitim okullarındaki programlarla devam edecek' dedi.

SBB katkılarıyla düzenlenen etkinlikte özel çocuklar, yıl boyunca öğrendikleri becerileri seyircilerle buluştururken, etkinlik öğrencilerin meslek ve kendi hayal dünyalarında ürettikleri kostüm defilesi ile sona erdi.

Etkinliğe ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, SBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, özel eğitim öğretmenleri, özel çocuklar ve aileleri katıldı.