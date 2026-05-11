Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın vefat eden kayınvalidesi Rahime Cebecik, Yenice ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 82 yaşında Rahime Cebecik, dün gece hayatını kaybetti. İşlemlerinin ardından naaşı Karabük'ün Yenice ilçesine getirilen Cebecik için Atatürk Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebecik'in naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Karabük Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, jandarma teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.