Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen arı yetiştiriciliği kursu, farklı meslek grubu vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Arıcılığın püf noktalarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenen kursiyerler, 84 saatlik eğitimin ardından sertifika alarak profesyonel arıcılığa adım atmaya hazırlanıyor.

Hendek Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ve usta öğretici Temel Ata tarafından verilen eğitimlerde; arı bakımı, kovan yönetimi ve arıyla temas teknikleri detaylı şekilde işleniyor. Hendek Kazımiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamalı derslerde kursiyerler, koruyucu kıyafetlerini giyerek kovan başına geçiyor. 2026 yılının ikinci döneminde de 30 kursiyerin katılımıyla devam eden eğitimlerde, özellikle emekli adayları ve arıcılığı ata mesleği olarak devam ettirmek isteyen gençlerin yoğunluğu dikkat çekiyor.

'Kursiyerlerin yüzde 80'i arıcılığa başladı'

Eğitim süreci hakkında bilgi veren usta öğretici Temel Ata, 'Kursumuz Hendek Halk Eğitim Merkezi tarafından 2026 yılında 2 dönem olarak açıldı. Bu son dönem. Her iki kursta da 30 arıcı adayı ile derslere devam ettik. Bugün itibariyle kursumuzu bitireceğiz. 84 saat kurs sonucunda Halk Eğitim Merkezi tarafından belgelendirme yapılıyor. Benim tespitim 2008'den beri Hendek'te kurs verdiğim arıcılardan yaklaşık yüzde 80'i arıcılığa başladı' dedi.

'Babamın öğrettikleriyle hocamızın bilgileri arasında farklar oluyor'

Ata mesleğini bilimsel yöntemlerle sürdürmek istediğini belirten kursiyer Neslihan Törün, 'Arıcılığa dair her türlü konuyu eğitmenimiz bize öğretiyor. Arıları daha iyi tanıyoruz. Benim de babam arıcılık mesleğinde. Arılara merakım çocukluktan başladı. Şu anda elime fırsat geçince kursa katılıp arıları daha iyi tanımak istedim. Babamın öğrettikleri ile hocamızın öğrettikleri arasında çok bir fark olmasa da oluyor. Hocamız ile arının en temelinden öğreniyoruz. Babamda ise nesilden nesile geçen bilgilerden dolayı biraz farklılıklar olabiliyor' diye konuştu.

'Emekliliğimizde de arıcılığın peşinde koşarız'

Emeklilikten sonra arıcılık yapmayı hedefleyen öğretmen kursiyer Ramazan İncibölen ise şu ifadeleri kullandı:

'Artık 57 yaşındayım, emekliliğe doğru yol alıyoruz. Emekliliğimizde de arıcılığın peşinde koşarız diye kursa katıldık. Hocamız teorik bilgileri aktardı. Zaten babam da arıcıydı. 150 kovanı vardı, rahmetli oldu. Babam rahmetli olunca kardeşlerim bütün arıları sattı. Şimdi ben de emekli olunca yapmayı düşünüyorum. Bu yörede biraz zormuş ama artık biz de gezerek bir arıcı olacağız emeklilikte. Hocamızın öğrettikleri ile bizim bildiklerimiz arasında farklılıklar değil de, yöreden yöreye değişiklikler oluyor. Babamdan öğrendiğimiz kovanı taşıma gibi, etrafını temizlemeyi, kovanı indirmeyi öğrendim. Ben öğretmen olduğum için babamın yanında fazla duramadım, kardeşlerim daha fazla ilgileniyordu ama burada teorik bilgileri daha fazla öğrenmiş olduk. Tabii uygulama konusunda kendimizi geliştireceğiz.'