Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde polis selamı veren minikler samimi davranışlarıyla yürek ısıttı.

Geçtiğimiz hafta Sarıkaya ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde rutin kontrol yapan emniyet ekipleri kendilerine polis selamı veren çocukları fark etti. El sallayan miniklerin yanına giden polisler, miniklere polis selamıyla karşılık verdi. İlker Efe Metin ve İsa Metin kardeşler polislerden ziyaret sözü aldı. Bunun üzerine Sarıkaya Emniyet Müdürü Murat Bozkurt ve beraberindeki trafik polisleri Sarıkaya Şehit Osman Gazi Çetingöz İlkokulu'nda öğrenim gören İlker Efe Metin ve İsa Metin kardeşlerin sınıfına ziyarette bulundu. Polisleri karşılarında gören çocuklar heyecanlı anlar yaşadı. Polis selamının ve trafik kurallarının anlatıldığı buluşmada öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Ekip aracına binen çocuklar ekip aracı hakkında bilgi aldı. Okul önünde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından program sona erdi.