İsrail ablukasını delmek için hareket eden Sumud Kara Misyonu, binlerce kişi ile Gazze'ye hareket etmek için Libya'da buluşuyor. Libya'daki kampta aralarında 50'ye yakın Türk'ün bulunduğu aktivist grubu, Tunus'tan yola çıkan kafile ile birleşti.

Cezayir'den yola çıkan ve Tunus'u geçen, içinde Tunus ve Cezayirlilerin bulunduğu yüzlerce kişi, Libya'nın Trablus kentine vardı. Buluşma esnasında büyük bir mutluluk yaşanırken, aktivistler şartlar ne olursa olsun Gazze'ye ulaşmaktaki kararlılıklarını yineledi. Libya'ya ulaşan kafile için havai fişekler patlatıldı.

Sumuo kara filosu bir kaç gün içinde yola çıkarak İsrail ablukasını delmeye çalışacak.