Manisa'da Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, 11 adet Togg'un oluşturduğu 'E-N-G-E-L Y-O-K' konvoyu büyük ilgi gördü. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş ve gösterilerde erişilebilir yaşam ve toplumsal farkındalık mesajı verildi.

Manisa'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan 11 adet Togg ile anlamlı bir farkındalık konvoyu gerçekleştirildi. Araçlar 'E-N-G-E-L Y-O-K' yazısını oluşturacak şekilde dizilirken, kortejde Türk Bayrağı, Aile ve Nüfus On Yılı logosu ile Erişilebilirlik Logosu kullanıldı. Etkinlik şehir genelinde vatandaşların yoğun ilgisiyle takip edildi.

Programa, müdürlük bünyesinde evde bakım hizmetinden faydalanan 11 engelli birey ve aileleri de katılarak etkinliğe anlam kattı. Yunusemre ilçesinden başlayıp Şehzadeler ilçesine kadar uzanan araç konvoyunun ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanından başlayıp Valilik önündeki Cumhuriyet Meydanında sona eren kortej yürüyüşüne tüm il müdürlükleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, belediyeler, Zeki Yaşam Merkezi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık bin kişinin iştirak ettiği yürüyüşün ardından program, araçların düzenli şekilde konumlandırılması ve gerçekleştirilen gösterilerle devam etti.

Gösteri programında Kula Yaren Ekibi, ZİÇEV, Kula Rehabilitasyon Merkezi, Manisa Bakım Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Eğitim Meslek Okulu ve Bedensel Engelliler Derneği tarafından sahnelenen etkinlikler izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinlik kapsamında yürütülen farkındalık çalışmaları yalnızca program alanıyla sınırlı kalmadı. Şehir genelindeki mahyalar, trafik lambalarında bulunan dijital ekranlar, belediye otobüsleri ve Sabuncubeli Tüneli gibi yoğun kullanılan alanlarda yayımlanan mesajlarla Engelliler Haftası farkındalığı geniş kitlelere ulaştırıldı.

Manisa'da birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarının ön plana çıktığı etkinlik, 'engel yok' vurgusuyla sona erdi.