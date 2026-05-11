Antalya Valisi Hulusi Şahin Haziran'da büyük çaplı bir çevre temizlik kampanyası gerçekleştirileceğini açıklayarak, 'Hedefimiz Antalya'da deniz hep temiz. Bunun için çalışıyoruz' dedi.

Vali Şahin Nisan Ayı Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Antalya'da denizi, su kaynaklarını ve çevreyi tehdit eden kirliliğe karşı 'Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi' adı altında çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Vali Hulusi Şahin, 'Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Kasım ayına kadar biz de Antalya olarak; iklim değişikliğine, çevre sorunlarına ve sürdürülebilirlik faaliyetlerine nasıl katkılar sunabiliriz arayışı içerisinde olduk. Bu kapsamda Antalya'nın en temel sorunu olan ve en değerli varlığı denizimizi ve su kaynaklarımızı tehdit eden kirlilikle ilgili bir inisiyatif gerçekleştirdik. 'Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi' adı altında; Valiliğimizin koordinesinde tüm kamu kuruluşlarını, yerel yönetimleri, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını, Antalya'yı seven, doğayı seven ve çevreye duyarlı herkesi kapsayan bir inisiyatif oluşturduk' dedi.

'Etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecek'

5 Haziran'da büyük çaplı bir çevre temizlik kampanyası gerçekleştirileceğini açıklayan Vali Şahin, 'Etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecek. Derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımız, ilçe belediyelerimiz ve Sahil Güvenliğimiz tarafından çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaları daha sistematik ve yoğun hale getirerek denizlerimizin hem temizlenmesine hem de temiz tutulmasına yönelik inisiyatifimiz devam edecek. Hedefimiz; Antalya'da deniz hep temiz. Bunun için çalışıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıda Vali Şahin'e, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Tuncay Caferoğlu ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun eşlik etti.