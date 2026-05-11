ANSET soruşturması kapsamında 30 Nisan'da hakkında gözaltı kararı alınan ve hastanedeki tedavisinin ardından 5 Mayıs günü emniyete ifadeye götürülüp, 6 Mayıs tarihinde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer'in yerine Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterliği görevlendirme kararı alındı. Tuncer'in yerine, vekaleten Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir getirildi.