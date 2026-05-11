Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Atlı Jandarma Timleri, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde göreve başladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan basın duyurusuna göre, atlı jandarma timleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yaz sezonu boyunca sahada görev yapacak. Timler, turist yoğunluğunun bulunduğu sahil şeridi, ören yerleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde devriye faaliyetleri yürüterek emniyet ve asayişin sağlanmasına katkı sunacak