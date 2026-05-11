Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 02-08 Mayıs 'Trafik Haftası' çerçevesinde kent genelinde öğrencilerle bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte çocuklara temel trafik kuralları anlatılırken, uygulamalı eğitimlerle farkındalık oluşturuldu.

İl genelindeki çeşitli okullarda gerçekleştirilen faaliyetlerde trafik işaretleri, yaya güvenliği ve emniyet kemeri kullanımının önemi öğrencilere aktarıldı. Jandarma Trafik Timleri tarafından düzenlenen etkinliklerde çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programlarda öğrencilerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Yetkililer, trafik bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.