Dayı Karacabey Anadolu Lisesi öğrencileri ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hikmet Sezer, Anneler Günü münasebetiyle Beylik Köyü'nde yaşayan şehit Mücahit Beyhan'ın ailesini ziyaret etti.

Öğrenciler, şehit annesi Selma Beyhan'a çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladı. Ardından şehidin annesi Selma Beyhan ve babası Süleyman Beyhan ile birlikte şehidin kabrine gidilerek mezara gül dikildi.

Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan, 18 Nisan 2025'te Siirt'te meydana gelen olayda geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybederek şehit olmuştu. Şehit annesi Selma Beyhan, öğrencilerin ziyaretinden çok memnun kaldığını belirterek kendilerini her zaman beklediğini söyledi. Ziyaret, kabirde okunan duaların ardından sona erdi.