Osmangazi Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Hamitler Mahallesi'nde uzun süredir ihtiyaç duyulan yeni yol çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Hamitler Mahallesi'nde özellikle yeni yapılaşmanın yoğunlaştığı bölgelerde artan ulaşım ihtiyacını karşılamak için harekete geçen belediye ekipleri, Aşkın Sokak'ta kapsamlı bir asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Daha önce toprak zemin olan sokak, yapılan sıcak asfalt serimiyle modern ve konforlu bir yola dönüştürüldü.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hamitler Mahallesi Aşkın Sokak'ta 1470 metre kare alanda 230 ton sıcak asfalt döküldü. Gerçekleştirilen çalışma sayesinde hem sürüş güvenliği artırıldı, hem de bölge sakinlerinin ulaşımı daha rahat ve güvenli hale getirildi.

Osmangazi genelinde devam eden asfaltlama ve yol düzenleme çalışmalarını memnuniyetle takip ettiklerini belirten vatandaşlar yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Erkan Aydın'a teşekkür etti. Vatandaşlar, özellikle yeni yerleşim alanlarında gerçekleştirilen ulaşım yatırımlarının yaşam kalitesini artırdığını ifade etti.