İnegöl Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 2'ncisini düzenlediği Altın Adımlar İlkokullar ve Ortaokullar Arası Halk Dansları Yarışması, öğrencilerin renkli gösterilerine sahne oldu. Toplam 13 okulun katıldığı yarışmada dereceye giren okullar ödüllerini aldı.

İnegöl Belediyesi ile İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Altın Adımlar İlkokullar ve Ortaokullar Arası Halk Dansları Yarışması büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl yalnızca ilkokullar arasında yapılan organizasyon, bu yıl ortaokulların da katılımıyla daha kapsamlı bir şekilde düzenlendi. Yarışmada; 8 ilkokul ve 5 ortaokul olmak üzere toplam 13 okul sahne aldı. İlkokul kategorisinde Cemil Sönmez, Ticaret ve Sanayi Odası, Şakir Lakşe, Fatih, Hacer Salih Yıldız, Cumhuriyet, Huzur ve İnegöl İlkokulu yer alırken; ortaokul kategorisinde ise Selçuk Yahşi, İstaş Kentaş, Cerrah, Sezai Karakoç ve Gaziosmanpaşa Ortaokulu öğrencileri performans sergiledi.

Dereceye giren okullar

İnegöl İlçe Kapalı Spor Salonunda yapılan yarışmada, öğrencilerin halk oyunları kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırladığı gösteriler izleyicilerden tam not aldı. Yarışmanın değerlendirmesi ise Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından belirlenen jüri üyeleri tarafından yapıldı. İlkokul kategorisinde Şakir Lakşe İlkokulu birinci olurken, Ticaret ve Sanayi İlkokulu ikinci, Hacer Salih Yıldız İlkokulu ise üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise Sezai Karakoç Ortaokulu birincilik elde ederken, İstaş Kentaş Ortaokulu ikinci, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu üçüncü sırada yer aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışma sonunda her iki kategoride dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. Birincilere 20 bin TL, ikincilere 15 bin TL, üçüncülere ise 10 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca organizasyon kapsamında en iyi koreografi, en iyi müzik, en iyi kostüm ve en iyi kurgu gibi teknik dallarda da plaketler sahiplerini buldu.

Tüm öğrencilerimiz bizim gözümüzde birincidir

Renkli görüntülere sahne olan yarışma, öğrencilerin sahne performansları ve halk oyunlarına kattıkları enerjiyle izleyenlerden büyük alkış aldı. Ödül töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, 'İnegöl Belediyemiz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği Altın Adımlar Halk Dansları Yarışması coşku dolu şekilde geçti. Halk oyunları zor iştir. Emek ister, sabır ister. İlmek ilmek dokursunuz. Bugün burada 8 ilkokulumuz, 5 ortaokulumuz yarıştı. Hepsi gönlümüzün birincisi. Jüri de zor karar verdi. Ancak nihayetinde bu bir yarışma birinci, ikinci, üçüncüler belirlenecek. Ancak biz tüm öğrencilerimizi birinci kabul ediyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yarışmaya katılan tüm okullarımıza 10 bin TL destekte bulunacağımızı ifade ediyorum. Belediye Başkanımıza da eğitime verdikleri destek için teşekkür ediyorum' dedi.

Böylesine bir gençliğe sahip olmak gurur verici

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise kendini çok şanslı addettiğini ifade ederek şöyle konuştu: 'Böylesine güzel bir eğitim ordusuna, böylesine güzel hizmet veren bir milli eğitim kadrosuna sahibiz. Milli Eğitim Müdürümüz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz öğrencilerimiz Aynı şekilde çok değerli velilere sahibiz. Evlatlarını yetiştirmek adına dertleniyorlar. En büyük gurur da böylesine güzel bir gençliğe, öğrenci kitlesine sahip olmak. Öğrencilerimizi kutluyorum, her birini tebrik ediyorum. 23 Nisan vesilesiyle daha önce bu programı yapacaktık, ertelenmişti. Bu vesileyle ben bir kez daha öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.'