Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen, 'Kepez ENFES 2026 Engelsiz Festivali'nde özel bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Dokumapark'ta gerçekleştirilen festivalde konuşan Başkan Kocagöz, 'Engelleri sevgiyle, dayanışmayla ve birlikte aşacağız' mesajı verdi. Kepez ENFES 2026'da özel bireyler ve aileleri müzik, sanat ve dayanışma dolu unutulmaz bir gün yaşadı.

Kepez Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen 'Kepez ENFES 2026 Engelsiz Festivali', Dokumapark'ta yoğun katılımla gerçekleştirildi. 'Bir Nefes Ver Hayatıma' sloganıyla düzenlenen festivalde özel bireyler ve aileleri, konserler, atölyeler, tiyatro gösterileri ve çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Gün boyu süren etkinliklerde birlik, beraberlik ve farkındalık mesajları öne çıktı. Festival kapsamında Engelsiz Evde Sanat Eğitimi Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, özel bireylerin hazırladığı eserler büyük ilgi gördü. Atölye çalışmaları, illüzyon gösterileri, tiyatro etkinlikleri ve maskot gösterileriyle renklenen festival alanında vatandaşlar doyasıya eğlendi. Grup Lokomotif ve sanatçı Görkem Durmaz konserleri de festivale coşku kattı. Festivalde konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığını belirterek, engellerin sevgi, anlayış ve dayanışmayla aşılabileceğini vurguladı.

'Engel insanın kendisinde değildir'

Başkan Kocagöz konuşmasında, 'Biz inanıyoruz ki engel insanın kendisinde değildir. Engel, kimi zaman kaldırımda, kimi zaman ulaşımda, kimi zaman anlayışta, kimi zaman da duyarsızlıktadır. Bize düşen görev ise bu engelleri kaldırmak ve herkesin eşit, özgür ve güvenle yaşayabildiği bir Kepez'i hep birlikte inşa etmektir' dedi.

'Sizler hayatın tam ortasındasınız'

Özel bireylere seslenen Başkan Kocagöz, 'Sizler hayatın kenarında değil, hayatın tam ortasındasınız' diyerek Kepez Belediyesinin erişilebilirlik ve sosyal destek çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Ailelerin yaşadığı zorlukları bildiklerini belirten Kocagöz, 'Kepez'de bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz var. Her zaman yanınızdayız' sözleriyle vatandaşlara destek mesajı verdi.

'Engelsiz projeler bir bir hayata geçiyor'

Kepez Belediyesinin engelli bireyler ve ailelerine yönelik çalışmalarını da anlatan Başkan Kocagöz, Engelli Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu, 'Bir Nefes Ver Hayatıma' projesinin başlatıldığını ve Engelsiz Mola Evleri'nin hizmete açıldığını söyledi. Otizmli ve Down sendromlu bireyler için hazırlanan özel parkın da yakında hizmete sunulacağını belirtti.

'En kıymetli hizmet insana dokunan hizmettir'

Göreve geldikleri günden bu yana Kepez'in kaynaklarını doğru yönettiklerini ifade eden Başkan Kocagöz, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatına dokunan projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Kocagöz, 'Bir çocuğun tebessümü, bir annenin duası, bir ailenin yükünün hafiflemesi bizim en büyük kazancımızdır. Bizim için en kıymetli hizmet insana dokunan hizmettir' ifadelerini kullandı.

Anneler Günü mesajı

Konuşmasında Anneler Günü'ne de değinen Başkan Kocagöz, tüm annelerin gününü kutlayarak, 'Evladının hayata tutunması için gece gündüz emek veren, sevgisiyle, sabrıyla ve fedakârlığıyla mücadele eden annelerimizin iki elinden öpüyorum' dedi.