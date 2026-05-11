AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Hıdırellez etkinlikleri kapsamında çeşitli köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bereket ve bolluğun simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez dolayısıyla düzenlenen programlara katılan AK Parti heyeti, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Heyet, Karabük merkeze bağlı Acıöz ve Başköy köyleri ile Safranbolu ilçesine bağlı Karıt, Tokatlı, Toprakcuma ve Karapınar köyleri, Eskipazar ilçesine bağlı Doğancılar köyü ile Eflani ilçesine bağlı Güngören ve Ulugeçit köylerini ziyaret etti.

Programlarda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken, Hıdırellez'in Anadolu'nun köklü kültürel miraslarından biri olduğu vurgulandı.

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay ile teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği ziyaretlerde vatandaşlarla yakından ilgilenen heyet, Hıdırellez'in sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.