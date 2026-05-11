AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Anneler Günü dolayısıyla Yücel Huzurevi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen heyet, yaşlılarla sohbet ederek Anneler Günü'nü kutladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenildi.

Ziyarette, büyüklerin toplumun en kıymetli değerleri olduğu vurgulanarak, her zaman baş tacı edildikleri ifade edildi.

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay ile teşkilat mensuplarının da katıldığı program, huzurevi sakinleriyle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.