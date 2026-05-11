Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) ile Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen 2. Ödüllü Satranç Turnuvası, yoğun katılım ve büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Antalya Kapalı Spor Salonu Satranç Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda; 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı ve 12 yaş ve altı kategorilerinde yarışan lisanslı sporcular, strateji, sabır ve analitik düşünme becerilerini sergilediler.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi. Kategorilerinde birinci olan öğrencilere tablet, ikinci olan öğrencilere akıllı saat, üçüncü olan öğrencilere kulaklık, dördüncü ve beşinci olan öğrencilere ise hediye çeki verildi.

'Satranç, düşünme disiplinidir'

Turnuvanın açılış konuşmasını gerçekleştiren ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, satrancın yalnızca bir oyun olmadığını vurgulayarak, gençlerin analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yavaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Satranç; sabırdır, öngörüdür, stratejidir, analizdir ve en önemlisi düşünme disiplinidir. Bugün burada gençlerimizin geliştirdiği analitik düşünme yeteneği, yarının dünyasında onları öne çıkaracak en güçlü becerilerden biri olacaktır.'

'Gençlerimize sadece bilgi değil, düşünme becerisi kazandırmalıyız'

Eğitim sisteminde analitik düşünmeyi güçlendirecek modüllerin artırılması gerektiğine dikkat çeken Yavaş, ezber odaklı yaklaşımların yerini sorgulayan ve stratejik düşünebilen bireylerin yetişmesine bırakması gerektiğini belirtti. Yavaş konuşmasında şu değerlendirmede bulundu:

'Gençlerimize sadece bilgi vermek yetmez. Onlara nasıl düşüneceklerini öğretmemiz gerekiyor. Çünkü güçlü birey; çok bilen değil, doğru düşünebilen bireydir.'

Atatürk vurgusu

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce dünyasına da özel bir bölüm ayıran Ercan Yavaş, Atatürk'ün hayatı boyunca tam 3 bin 997 kitap okuyarak kendisini sürekli geliştirdiğini ve bu birikimi güçlü bir analiz ve sentez kabiliyetiyle birleştirdiğini ifade etti. Yavaş, 'Atatürk hem okuyan hem de okuduğunu analiz eden, sorgulayan ve yeni sonuçlar üreten olağanüstü bir zihindi. İmkansız denilen savaşların kazanılmasının ve bir Cumhuriyetimizin kurulmasının arkasında da bu güçlü ve analitik düşünce sistemi vardı' dedi.

'Geleceği düşünebilen nesiller inşa edecek'

ANTGİAD olarak yalnızca iş dünyasına değil, gençlerin zihinsel gelişimine de yatırım yaptıklarını belirten Yavaş, geleceğin; analiz edebilen, strateji kurabilen ve çözüm üretebilen gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyledi.

Turnuva boyunca sporcuların centilmence mücadelesi büyük beğeni toplarken, aileler ve katılımcılar organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri Başkan Ercan Yavaş tarafından takdim edildi.