Antalya'da sahibi ile parkta gezerken bir kedinin peşine düşerek falezlerden düşerek mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri film gibi operasyonla kurtardı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi üzerinde meydana geldi. İsminin Natalia olduğu yabancı uyruklu kadın sabah saatlerinde Nika isimli köpeğini Lara Caddesi üzerinde bulunan Falez Parka gezmeye getirdi. Bir süre köpeğini gezdiren kadın daha sonra yeşillik alanda köpeğinin oyun oynaması için tasmasını bıraktı. Bir süre park içerisinde oynayan Nika isimli köpek bir kedinin peşine düştü. Kedinin peşinden koşan Nika yakyaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden düştü.

Kedinin peşinden koşarken falezlerden düştü

Köpeğinin falezlerden düştüğünü gören kadın çevredekilerden yardım istedi. Duyarlı vatandaşlar yabancı uyruklu kadına yardım için seferber olurken, dron operatörü olduğu öğrenilen bir kişi yanında bulunan dronu kaldırarak köpeğin düştüğü noktayı kontrol etti. Dron yardımıyla Nika'nın falezlerin orta noktasında bulunan bir alanda mahsur kaldığının belirlenmesi üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Dron yardımıyla yeri belirlendi

İhbar üzerine verilen adrese giden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanılğı'na bağlı ekip ilk olarak dronda köpeğin tam yerini tespit etti. Nika isimli köpeği mahsur kaldığı kayalık alandan kurtarmak için çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri iple erişim teknikleri kullanarak köpeğin yanına ulaştı. Köpeği ilk olarak sakinleştiren itfaiye eri, ardından iple Nika'yı kendi vücuduna bağladı. Ardından itfaiye eri ve Nika isimli köpek vatandaşların da yardımıyla yukarıya çekildi.

Operasyonla kurtarıldı

Film gibi bir operasyonla mahsur kaldığı yerden kurtarılan Nika sahibine teslim edilirken, yabancı uyruklu kadın büyük mutluluk yaşadı. Köpeğine sarılan ve öpen kadın Nika'ya su vererek patilerini temizledi. Kayalıklardan düşerek mahsur kalan köpeğine kavuşmanın mutluğunu yaşayan kadın sevincini itfaiye erine sarılarak kutladı. Nika'yı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür eden yabancı uyruklu kadın daha sonra köpeği ile birlikte bölgeden ayrıldı.