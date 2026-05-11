Ordu'da koyunculukla uğraşan vatandaşlar, baharın gelmesiyle birlikte yaylalara göç etmeye başladı.

Hayvancılık açıcından önemli olan ve 'yaz göçü' olarak tabir edilen yayla yolculuğu başladı. Koyun sürüleriyle sabahın ilk ışığından, akşam saatlerine kadar yollara düşen çobanlar, uzun yolculuklar sonrasında yaylara ulaşıyorlar.

Koyun sürüsünü götüren çobanlar, uzun süren yolculukların ardından yaklaşık 5 ay yaylalarda kalıyor. Çobanlar, bu sürecin sonunda sürülerini de alarak, kışın yaklaşmasıyla geri dönüş yolculuklarına başlıyor.

Özellikle Aybastı, Kabadüz, Kumru, Korgan ve Mesudiye ilçelerindeki yaylalara çıkan çobanların sürüleriyle birlikte yolculukları ise renkli görüntüler oluşturuyor.