Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan'dan Beypazarı'na sevk edilen hastayı taşıyan ambulans ilçe çıkışında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Olayı gören kişilerin 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri duruma müdahale etti. Edilen bilgilere göre, ambulans şoförü ve hastanın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.