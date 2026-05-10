Ordu'nun Ünye ilçesinde, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 26'ncı şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar sokaklara dökülerek büyük coşku yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak toplamda 26. şampiyonluğunu elde etti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı. Sarı-kırmızı bayraklarla meydanı dolduran taraftarlar, marşlar söyleyerek şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kutlamalar kapsamında araçtan oluşan konvoylar ilçenin ana caddelerinde tur attı. Kornalar ve tezahüratlar eşliğinde ilerleyen taraftarlar, gece boyunca şampiyonluğu kutladı.