Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Konyaaltı ilçesinde şüpheli S.Y.'nin ikametinde yapılan aramada, 40 litre etil alkol, 5 litre viski, 5 litre rakı, 5 litre votka ile alkol yapımında kullanılan 11 kit ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.