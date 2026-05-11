Bursa'da Yıldırım Belediyesi 'Akademisyen Anne' olarak tanınan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal'ı Bursalılarla buluşturdu.

Aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, vatandaşları bilinçlendiren etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ebeveynlik Okulu' programı kapsamında, 'Akademisyen Anne' olarak tanınan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, Bursalılarla bir araya geldi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, etkinlikte aile içi iletişimden çocuk gelişimine, ebeveyn tutumlarından sağlıklı aile ilişkilerine kadar birçok önemli konu ele alındı. Katılımcılarla deneyimlerini paylaşan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde sevgi, güven ve doğru iletişimin önemine dikkat çekti.

Aile toplumun temel taşıdır

Söyleşide aile içerisinde kurulan iletişimin çocukların karakter gelişiminde belirleyici rol oynadığını vurgulayan Kangal, ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesinin, onları dinlemesinin ve duygularını anlamaya çalışmasının güçlü aile bağlarının temelini oluşturduğunu ifade etti. Program sonunda vatandaşlar merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, etkinlik interaktif yapısıyla da büyük beğeni topladı. Programı takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da aile kurumunun toplumun temel taşı olduğuna dikkat çekerek, belediye olarak aileyi güçlendiren sosyal projelere önem verdiklerini belirtti. Başkan Oktay Yılmaz, 'Sağlıklı bireylerin yetişmesi, güçlü aile yapısıyla mümkündür. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak aile içi iletişimi kuvvetlendirecek, anne ve babalara rehberlik edecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ebeveynlik Okulu programımızla vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz' dedi.