Manisa'nın Demirci ilçesinde gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan modern Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı. Toplam bin 760 metrekare inşaat alanına sahip tesisin temel aşamasında 108 ton demir kullanılarak ilk beton döküldü. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan ihalesi ve inşaat takibi Demirci Belediyesince yürütülen Yeni Gençlik Merkezi, Akıncılar Mahallesi Ahmet Çark Caddesi üzerindeki eski KYK lojmanının bulunduğu alanda yükseliyor.

İki katlı olarak projelendirilen ve modern mimarisiyle dikkat çeken binanın yapım çalışmaları, temel demirlerinin bağlanmasının ardından dökülen ilk betonla birlikte hız kazandı.

İlçedeki gençlerin sosyal gelişimine büyük katkı sağlaması beklenen merkez, zengin içeriği ve donanımıyla bölgenin cazibe merkezi olmayı hedefliyor. Ocak 2027'de tamamlanması hedeflenen dev tesis, gençlerin eğitimden sanata, spordan eğlenceye kadar pek çok ihtiyacına cevap verecek.

Tesis bünyesinde etüt salonları, bilgisayar ve müzik sınıfları, sanat atölyeleri, spor salonu ve çok amaçlı salonun yanı sıra gençlerin vakit geçirebileceği bir kafeterya da yer alacak. Proje tamamlandığında, ilçedeki gençler güvenli ve modern bir ortamda kendilerini geliştirme imkânı bulacak.

İnşaat sürecini yakından takip eden Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, projeye ilişkin yaptığı açıklamada ilçeye modern bir eser kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Başkan Kara, 'Gençlerimizin sanatsal, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, güvenli ve modern bir alan inşa ediyoruz. Eski KYK lojmanı alanını bu değerli projeyle yeniden canlandırıyoruz. Hedefimiz 2027 yılı başında bu tesisi gençlerimizin hizmetine sunmaktır. İlçemize ve gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum' şeklinde konuştu.

Modern yapısıyla Demirci'nin çehresini değiştirecek olan Gençlik Merkezi, açıldığında bölgedeki gençlerin sosyal aktivitelerdeki birincil adresi haline gelecek.